Foram entregues cerca de cinco toneladas de alimentos e mais de 100 mil garrafas de água - Divulgação

Publicado 20/05/2024 18:07 | Atualizado 20/05/2024 18:46

Rio - O deputado Renato Machado (PT) e um grupo de 24 amigos passaram o fim de semana entregando donativos no Rio Grande do Sul. Eles destinaram as doações à Igreja AME, em Lajeado, ponto de apoio e distribuição.

A partir do culto solidário, em Bambuí, Maricá, foram arrecadadas quase 10 toneladas de produtos diversos. Foram entregues, no total, cerca de cinco toneladas de alimentos, uma tonelada de ração e mais de 100 mil garrafas de água. O transporte dos donativos foi feito em três caminhões e quatro caminhonetes.

"A situação é muito difícil. Cada pouquinho de todo mundo, é uma grande ajuda. Só estando aqui para ter a real percepção do que acontece no Rio Grande do Sul. A gente acaba envolvido e emocionalmente abalado, mas Deus deu força para a gente e vai consolar as famílias", disse o deputado, que agradeceu pelas doações.

Além da cidade de Lajeado, o grupo esteve em Muçum e Roca Sales. O grupo ficou lá de sexta-feira (17) até domingo (19).