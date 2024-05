Vereador Célio Lupparelli estava em seu quarto mandato na Câmara do Rio - Divulgação

Vereador Célio Lupparelli estava em seu quarto mandato na Câmara do RioDivulgação

Publicado 20/05/2024 15:38 | Atualizado 20/05/2024 18:44

Rio - O vereador Professor Célio Lupparelli (PSD) morreu, no início da tarde desta segunda-feira (20), aos 77 anos. O parlamentar estava no quarto mandato na Câmara de Vereadores do Rio. Carlo Caiado (PSD), presidente da Casa, decretou três dias de luto oficial.

Dedicado e comprometido com as causas da Educação, defesa dos animais e do meio ambiente, Lupparelli chegou à Câmara em 2007, depois de mais de 40 anos dedicados à educação na cidade do Rio. No parlamento, foi autor de leis importantes como o Código de Defesa dos Animais, a criação da reserva do Camboatá, e inúmeras normas voltadas à Educação, sua maior paixão.

Célio também era médico, biólogo, administrador, pedagogo e advogado, mas foi como professor que ele se tornou mais conhecido. Em 2021, foi convidado a entrar definitivamente na vida pública, sendo inicialmente administrador regional e subprefeito adjunto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, onde morava. No local, Lupparelli conseguiu implementar muitos projetos, incluindo a lona Cultural do Pechincha, a Vila Olímpica no Mato alto, o Parque Urbano Pinto Telles, a Praça Seca e o Plano Inclinado da Penna.

O vereador também já foi secretário municipal de Governo, secretário de coordenação das Regiões Administrativas e do Meio Ambiente.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. O velório será realizado nesta terça-feira (21), das 12h às 15h, no saguão do Palácio Pedro Ernesto, no Centro do Rio.

O governador Cláudio Castro (PL) lamentou a perda do vereador com quem dividiu as cadeiras da Câmara Municipal do Rio.

"A política fluminense perdeu hoje um de seus nobres representantes. Lupparelli deixou importantes contribuições para o Rio de Janeiro, como o Código de Defesa dos Animais, a criação da reserva do Camboatá e diversas leis voltadas à Educação, à defesa dos animais e ao ambiente. Somos muito gratos pelas quatro décadas dedicadas à Educação e aos 16 anos em que representou os interesses do povo como vereador. Meus sentimentos à família e aos amigos", disse.