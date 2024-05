Câmera da brinquedoteca flagrou a babá em atitudes agressivas - Divulgação

Publicado 20/05/2024 21:42

Rio - A Justiça do Rio manteve, nesta segunda-feira (20), a prisão da babá, de 40 anos, por tortura-castigo contra uma criança . A mulher foi filmada por câmeras de segurança agredindo um bebê de 8 meses na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Durante a audiência de custódia, Jaqueline alegou estar sendo ameaçada de linchamento por outros detentas. A juíza Priscilla Macuco Ferreira, responsável pela sessão, pediu, então, que providências fossem tomadas para garantir a integridade física da presa.

Jaquele foi presa em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, no último sábado (18). Os agentes da 5ª DP (Mem de Sá) localizaram a mulher após um pedido de prisão preventiva ser expedido. Os agentes da distrital analisaram imagens de câmeras de segurança do prédio e constataram que a mulher teve atitudes agressivas com a criança enquanto estavam na brinquedoteca do condomínio. Além disso, outros vídeos mostram a mulher pintando as unhas e a criança desassistida.



Conforme a Polícia Civil, os pais já tinham percebido condutas agressivas da mulher, mas nunca com o bebê. O casal afirmou que, há algumas semanas, chegou a ver manchas roxas no filho e, ao conferir as imagens de monitoramento da residência, após a denúncia na distrital, observaram cenas de descuido da babá.

Em um dos vídeos (confira abaixo), é possível ver a babá puxando bruscamente a criança para trocar a fralda. Em outro momento, ela coloca o bebê no colo, também agindo com violência. O bebê aparece nas imagens chorando bastante. Veja:



