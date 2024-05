Fachada da 5ª DP (Mem de Sá) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/05/2024 12:07

Rio - Policiais da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam, neste sábado (18), uma babá suspeita de agredir uma criança de apenas oito meses, que estava sob seus cuidados, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela foi localizada e detida em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A ação ocorreu após investigações da distrital, que recebeu denúncia das atitudes da mulher e passou a monitorá-la.

Os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança do prédio e constataram que a mulher teve atitudes agressivas com a criança enquanto estavam na brinquedoteca do condomínio. Segundo os agentes, a conduta foi tipificada como tortura-castigo. Além disso, outros vídeos mostram a mulher pintando as unhas e a criança desassistida.



Conforme a Polícia Civil, os pais já tinham percebido condutas agressivas da mulher, mas nunca com o bebê. O casal afirmou que, há algumas semanas, chegou a ver manchas roxas no filho e, ao conferir as imagens de monitoramento da residência, após a denúncia na distrital, observaram cenas de descuido da babá.



Contra a mulher, os agentes cumpriram um mandado de prisão. Ela foi detida e conduzida para a delegacia.