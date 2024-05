Viatura da PM na Linha Amarela, neste domingo (19), após acionamento de arrastão na via expressa - Reprodução/Redes sociais

Publicado 19/05/2024 19:08

Rio - Um vídeo gravado por um motorista, na manhã deste domingo (19), mostrou o desespero de outros condutores durante uma tentativa de arrastão na Linha Amarela, na altura da Praça do Pedágio, na Zona Norte do Rio. Nas imagens é possível ver os motoristas voltando na contramão, na pista sentido Zona Oeste, para tentar pegar a saída lateral da via expressa. Veja o vídeo abaixo.

O CARIOCA NÃO PODE MAIS CURTIR O DIA DE DOMINGO EM PAZ.#arrastão #linhaamarela #LA #barradatijuca pic.twitter.com/Q8DpSzla60 — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) May 19, 2024

Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando da unidade do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), por volta de 9h da manhã deste domingo (18), houve uma tentativa de roubo de veículo na Linha Amarela, mas a princípio não houve registro de nenhum carro roubado ou abandonado na via. Ainda segundo a PM, o policiamento foi reforçado no local e nenhum suspeito foi localizado.

Arrastão no Engenho da Rainha



Também neste domingo (19), houve um arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, altura do Buraco da Galinha, Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. Na ação, uma mulher relatou aos policiais do 3º BPM (Méier) que foi abordada por dois criminosos armados, por volta das 12h. Os bandidos levaram os pertences da vítima, mas deixaram o carro. O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma).