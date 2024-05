Advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, está desaparecida desde 29 de fevereiro - Reprodução

Publicado 19/05/2024 20:04 | Atualizado 19/05/2024 22:43

Rio - A advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy , de 54 anos, foi vista pela última vez no dia 29 de fevereiro deixando o carro dela no estacionamento de um shopping em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e entrando em um carro Jeep Compass preto. Em seguida, o veículo saiu do local e não foi mais visto. O fato foi filmado por uma câmera de segurança do estabelecimento comercial, segundo informações divulgadas pelo O Globo, neste domingo (19). Anic usava colete jeans e um vestido bege e amarelo nas imagens.

A família diz que o caso não foi divulgado anteriormente, pois o marido dela teria sido ameaçado pelos possíveis sequestradores. No dia 14 de março deste ano, a família registrou o desaparecimento dela na Polícia Civil. O caso, desde então, é investigado pela 105ª DP (Petrópolis), com a ajuda da Delegacia Antissequestro (DAS). Até o momento, segundo O Globo, quatro suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Anic foram presos. Entre eles está Lourival Correa Netto Fatiga, amigo próximo da família.

Pagamento por bitcoin



Anic é casada com o professor Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos. Ele é um dos sete filhos do falecido empresário José de Souza Herdy, fundador de um complexo educacional em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que deu origem à universidade Unigranrio. Cerca de sete horas depois do desaparecimento da mulher, Herdy recebeu uma mensagem de texto do suposto sequestrador, que deu ordens para não notificar à Polícia Civil sobre o crime. O criminoso também pediu uma quantidade de bitcoins para libertar Anic.

Na ocasião, Lourival, preso suspeito de envolvimento no sequestro, chegou a conversar com os criminosos por supostamente entender sobre criptomoedas. Este contato entre a família de Anic e os criminosos durou alguns dias, mas a vítima não retornou para casa.

Em nota, a família de Anic, através do advogado que representa a família, falou sobre o medo e os momentos de angústia vividos desde então. "Além dessa angústia, estão receosos e com medo, pois, da forma como o desaparecimento ocorreu, o marido e os filhos não sabem o que esperar das pessoas envolvidas. Têm medo do que elas são capazes de fazer. Mas, definitivamente, o que mais tem atingindo os familiares é a profunda saudade da presença de Anic em suas vidas".



Quem tiver qualquer informação sobre o caso, pode denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia pelos contatos: (24) 2253-1177; (24) 2291-9604 ou WhatsApp (24) 98833-8175.