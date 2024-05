A advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, está desaparecida desde 29 de fevereiro - Reprodução

Publicado 19/05/2024 12:18 | Atualizado 19/05/2024 13:29

Rio - A 105ª DP (Petrópolis) e a Delegacia Antissequestro (DAS) estão investigando o desaparecimento de Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos. A advogada está sumida desde 29 de fevereiro, quando foi vista pela última vez em Petrópolis, na Região Serrana.

Nas redes sociais, conhecidos de Anic comentaram sobre o episódio. "Uma pessoa maravilhosa, coração sem tamanho. Carinhosa e super amorosa com as pessoas. Estarei em oração por ela e por sua família", escreveu uma mulher. "Eu tinha o WhatsApp dela, mas sumiu quando ela desapareceu. O do Benjamin, que é o esposo, eu não tenho", disse outra.

Segundo informações, o marido de Anic é o professor Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos. Ele é um dos sete filhos do falecido empresário José de Souza Herdy, fundador de um complexo educacional em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que deu origem à universidade Unigranrio.

Deywson Chermont, amigo da família Herdy, contou sobre a relação do casal e a angústia do sumiço. "O carinho da Anic com o Benjamin e com os filhos era sempre alegre e espontâneo. Espero que a encontre e que o responsável por isso seja preso. Muito triste o que eles estão vivendo. (Benjamin) deve estar sofrendo muito com tudo isso", disse Chermont.

Após mais de dois meses do desaparecimento, familiares e amigos seguem buscando pelo paradeiro da advogada, que é mãe de um casal.

Quem tiver qualquer informação sobre o caso, pode denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia pelos contatos: (24) 2253-1177; (24) 2291-9604 ou WhatsApp (24) 98833-8175.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Marcela Ribeiro