Publicado 19/05/2024 21:46

Rio - Um homem foi preso, no sábado (18), acusado de ameaçar expor vídeos íntimos de vítimas com quem tinha relação sexual em troca de dinheiro. O criminoso foi preso por agentes da 38ª DP (Brás de Pina) em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Contra ele constava um mandado de prisão preventiva pelo crime de extorsão.



De acordo com as investigações, o homem é suspeito de marcar encontros com as vítimas através da internet e gravar as relações íntimas com elas. Posteriormente, ele ameaçava publicar os vídeos em troca de vantagens financeiras.



Ele foi encaminhado à 38ª DP e está à disposição da Justiça.