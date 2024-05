Para quem comercializa o material, a multa pode chegar a R$ 17 mil - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 19/05/2024 17:54

Rio - Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) apreenderam, neste domingo (19), 32 carretéis de linha chilena de diversos tamanhos durante patrulhamento na Estrada da Serra Alta, Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A operação tinha o objetivo de reprimir ilegalidades ambientais, com foco em linhas chilenas.

As linhas cortantes, como a chilena, indonésia, ou com cerol, são proibidas. A venda, transporte e uso desse tipo de material é crime. A pena é de três meses a um ano de prisão. Para quem vende o material, a multa pode chegar a R$ 17 mil.

Os responsáveis pelas linhas não foram identificados, mas o material foi apreendido e levado para a 35ª DP (Campo Grande).