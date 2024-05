Anic de Almeida Peixoto Herdy foi vista pela última vez em um shopping de Petrópolis - Reprodução/TV Globo

Publicado 19/05/2024 22:46 | Atualizado 19/05/2024 23:04

Lourival Correa Netto Fatiga, conhecido como 'Gordo' ou 'Fadiga', convivia com a família há pelo menos três anos e se apresentou como policial federal, o que não é verdade. Lourival está preso desde o dia 20 de março suspeito de envolvimento no crime.

Rio - A Polícia Civil diz que o principal suspeito de sequestrar a advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 54 anos, era amigo próximo da família da vítima e passou a ostentar carros de luxo e celulares após o pagamento do falso resgate milionário., conhecido como 'Gordo' ou 'Fadiga', convivia com a família há pelo menos três anos e se apresentou como policial federal, o que não é verdade. Lourival está preso desde o dia 20 de março suspeito de envolvimento no crime.

Durante uma conversa entre os sequestradores e o marido de Anic, Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos, os criminosos exigiram uma quantia específica de R$ 4,6 milhões. Depois, sugeriu que o companheiro de Anic pagasse R$ 2,6 milhões em espécie e 4 bitcoins. Para conseguir levantar os bitcoins, os próprios bandidos ordenaram que Benjamim pedisse ajuda de Fadiga.

A ação levantou suspeita da Polícia Civil. Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, a delegada Cristiana Onorato Miguel, titular da 105ª DP (Petrópolis) e responsável pelas investigações, disse que Lourival ficou responsável por entregar a quantia do resgate na comunidade do Terreirão, na Zona Oeste do Rio. Enquanto isso, Benjamin foi ao West Shopping, na mesma região, receber a mulher que seria libertada lá. No entanto, a Anic não apareceu.

Os investigadores tiveram acesso ao celular de Lourival e descobriram que Lourival não entregou o valor do suposto resgate na comunidade do Terreirão. Ele foi a uma concessionária na Barra da Tijuca e comprou um carro por R$ 500 mil e uma moto. Também foi descoberto, através do aparelho celular de Lourival, que o mesmo esteve de carro nas proximidades do shopping onde Anic foi vista pela última vez.

Ao todo, quatro pessoas estão presas suspeitas de envolvimento no crime. No entanto, a Polícia Civil tenta descobrir ainda sobre o paradeiro de Anic.

Em nota, a família de Anic, através do advogado que representa a família, falou sobre o medo e os momentos de angústia vividos desde então. "Além dessa angústia, estão receosos e com medo, pois, da forma como o desaparecimento ocorreu, o marido e os filhos não sabem o que esperar das pessoas envolvidas. Têm medo do que elas são capazes de fazer. Mas, definitivamente, o que mais tem atingindo os familiares é a profunda saudade da presença de Anic em suas vidas".

A reportagem tenta contato com a defesa de Lourival. O espaço está aberto.

Quem tiver qualquer informação sobre o caso, pode denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia pelos contatos: (24) 2253-1177; (24) 2291-9604 ou WhatsApp (24) 98833-8175.