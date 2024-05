Rio Taquari subiu 24 metros nos últimos dias causando destruição - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 19/05/2024 19:02

Rio - Uma equipe de agentes da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro chegou ao Rio Grande do Sul, neste domingo (19), para apoiar as ações de resposta às chuvas que assolam a região. Serão elaborados planos de trabalho para a reconstrução de pontes, unidades habitacionais e outras infraestruturas públicas danificadas, além de orientações sobre a utilização das verbas de resposta já disponibilizadas.

⁣⁣Neste sábado (18), os agentes estiveram no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em Brasília, para unir esforços com o Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional. ⁣⁣

A Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (Sedec-RJ) vem auxiliando os municípios do Rio Grande do Sul na gestão local da crise, por meio da instalação do Sistema de Comando de Incidentes (ICS), da Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema), dos Estados Unidos, na cidade de Roca Sales.⁣

Força-tarefa nas operações no Sul ⁣

Desde o início de maio, a Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro já enviou uma força-tarefa composta de 90 militares para o Rio Grande do Sul, com especialistas em desastres, em busca e resgate com cães, guarda-vidas, mergulhadores, operadores de embarcações, pilotos, tripulantes operacionais e profissionais da área de saúde.⁣

O cão farejador Rio também integrou a delegação, indicando vários pontos de interesse e otimizando o trabalho das equipes que atuavam em cenários de deslizamentos de terra na Serra Gaúcha.⁣

A operação contou com o apoio de duas aeronaves da corporação, que auxiliaram nos resgates, no transporte de tropas, de equipamentos e medicamentos. Quinze embarcações do Corpo de Bombeiros foram utilizadas no socorro às vítimas em áreas que apresentavam alagamentos e inundações, por conta do rompimento de diques e barragens. Os recursos do CBMERJ também incluíram 2 caminhões, 1 ônibus e cerca de 200 materiais operacionais de salvamento. ⁣

A delegação passou 15 dias em campo, resgatando cerca de 200 pessoas e 70 animais afetados por conta das chuvas que atingiram o Sul do país.⁣

Os bombeiros atuaram por terra, água e ar na busca e no salvamento de vítimas.