Câmera da brinquedoteca flagrou a babá em atitudes agressivasDivulgação

Publicado 19/05/2024 18:13

Rio - A câmera de segurança da brinquedoteca de um prédio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, flagrou o momento em que o bebê de 8 meses é agredido pela babá.. A cuidadora foi presa neste sábado (18) , em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a 5ª DP (Mem de Sá), ela praticou tortura-castigo contra a menina.

Nas imagens é possível ver a babá puxando bruscamente a criança para trocar a fralda. Em outro momento, ela coloca o bebê no colo, também agindo com violência. O bebê aparece nas imagens chorando bastante. Veja:

Os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança do prédio e constataram que a mulher teve atitudes agressivas com a criança enquanto estavam na brinquedoteca do condomínio. Outros vídeos mostram a mulher pintando as unhas e a criança desassistida.

Conforme a Polícia Civil, os pais já tinham percebido condutas agressivas da mulher, mas nunca com o bebê. O casal afirmou que, há algumas semanas, chegou a ver manchas roxas no filho e, ao conferir as imagens de monitoramento da residência, após a denúncia na distrital, observaram cenas de descuido da babá.



Contra a mulher, os agentes cumpriram um mandado de prisão. Ela foi detida e conduzida para a delegacia.

Pai preso por agredir filho em Niterói

Na segunda-feira (13), houve mais um caso de agressão à criança, dessa vez envolvendo pai e filho, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, o pai foi preso por agredir o próprio filho , de apenas 5 anos. As agressões foram gravadas por uma câmera de segurança.

O crime aconteceu no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica da cidade, por volta das 21h30. Agentes do programa Segurança Presente receberam uma denúncia de moradores da região, que citaram o vídeo do suspeito, identificado apenas como Nilson, de 33 anos, agredindo o filho. A gravação mostra o homem batendo com um chinelo na criança, que estava caída. O pai levanta o filho e continua com as agressões.



Os agentes foram até o local e encontraram o agressor em sua residência. Ele foi questionado sobre o vídeo e confirmou que era ele que bateu no menino. Segundo o suspeito, as agressões aconteceram porque o filho não estava em casa e ficava saindo para rua sem sua permissão.

O autor e a vítima foram encaminhados para a 81ª DP (Itaipu), onde foi registrada a ocorrência e solicitado um exame de corpo de delito. O homem foi autuado pelo crime de maus-tratos contra menor de idade. Ele já tinha anotações criminais por lesão corporal decorrente de violência doméstica e violação de domicílio.