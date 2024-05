Homem agrediu o próprio filho com um chinelo e foi preso em Niterói - Reprodução

Publicado 14/05/2024 17:08 | Atualizado 14/05/2024 17:22

Rio - Um homem foi preso por agredir o próprio filho, de apenas 5 anos, na noite de segunda-feira (13), em Niterói, na Região Metropolitana. As agressões foram gravadas por uma câmera de segurança.

O crime aconteceu no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica da cidade, por volta das 21h30. Agentes do programa Segurança Presente receberam uma denúncia de moradores da região, que citaram o vídeo do suspeito, identificado apenas como Nilson, de 33 anos, agredindo o filho.

A gravação mostra o homem batendo com um chinelo na criança, que estava caída. O pai levanta o filho e continua com as agressões.

Os agentes foram até o local e encontraram o agressor em sua residência. Ele foi questionado sobre o vídeo e confirmou que era ele que bateu no menino. Segundo o suspeito, as agressões aconteceram porque o filho não estava em casa e ficava saindo para rua sem sua permissão.

O autor e a vítima foram encaminhados para a 81ª DP (Itaipu), onde foi registrada a ocorrência e solicitado um exame de corpo de delito. O homem foi autuado pelo crime de maus-tratos contra menor de idade. Ele já tinha anotações criminais por lesão corporal decorrente de violência doméstica e violação de domicílio.

Devido à prisão em flagrante, o agressor foi encaminhado para a 76° DP (Niterói), onde permanece preso.

O Conselho Tutelar foi acionado e atendeu o menino.