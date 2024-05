Reprodução - Dois criminosos atiram contra blindado da PM

Publicado 14/05/2024 20:17 | Atualizado 14/05/2024 20:21

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (14) mostra bandidos atirando contra um blindado da Polícia Militar, na comunidade Cavalo de Aço, em Senador Camará, na Zona Oeste. Os próprios criminosos filmaram a ação. Segundo a plataforma 'Onde Tem Tiroteio', tiros também foram ouvidos nas proximidades da Creche Municipal José Félix, na Rua Cenira de Campos.

Veja o vídeo:

Por meio de nota, a PM informou que agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de roubo de carga na localidade. De acordo com a corporação, uma denúncia anônima informou que um caminhão havia sido roubado. Segundo a PM, nada foi constatado pelos agentes. A corporação não cita os disparos ouvidos na região.

As comunidades de Senador Camará e outros bairros da Zona Oeste são dominadas pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Em novembro do ano passado, cinco pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros na Praça do Dragão , na comunidade do Sapo, em Senador Camará.