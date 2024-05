Duas novas linhas começam a operar nesta quarta-feira (15) - Reprodução

Publicado 14/05/2024 18:12 | Atualizado 15/05/2024 09:12

Os cariocas terão duas novas linhas de ônibus para circular pela cidade do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), as linhas entram em operação já nesta quarta-feira (15). São elas: SP399 (Pavuna - Deodoro) e 807 (Jesuítas - Santa Cruz).

Confira o itinerário da linha SP399



- Metrô Pavuna

- Praça Nossa Senhora das Dores (Pavuna)

- Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira (Pavuna-Anchieta)

- Rua Alcobaça (Anchieta)

- Rua Marcos de Macedo (Guadalupe)

- Avenida Brasil

- Terminal Deodoro



Confira o itinerário da linha 807:



- Praça do Jesuítas (Santa Cruz)

- Trevo de Santa Cruz

- Avenida Brasil

- Avenida João XXIII (Santa Cruz)

- Hospital Municipal Pedro II (Santa Cruz)

- Santa Cruz Shopping

- Estrada Cruz das Almas (Santa Cruz)

- Curral Falso (Santa Cruz)



Desde o dia 1º de junho de 2022, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o Município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual, já são 167 serviços de ônibus retomados ou criados na cidade. O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade.



Conforme foi estabelecido no acordo judicial, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,30, os consórcios recebem um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A prefeitura atesta a quilometragem rodada por meio de GPS.