Chuva fraca atinge o Centro do Rio nesta quarta-feira - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 15/05/2024 08:03 | Atualizado 15/05/2024 12:07

Rio - Cariocas que saírem de casa nesta quarta-feira (15) devem se preparar para enfrentar uma chuva fraca a ocasionalmente moderada ao longo de todo o dia. O céu vai ficar nublado a encoberto, com ventos fracos a moderados. As temperaturas estão em queda, com máxima prevista de 28ºC e mínima de 18ºC. Após um dia de tempo ameno, o calor deve voltar ao município durante a semana.

De acordo com o sistema Alerta Rio, a quinta-feira (16) ainda pode registrar chuviscos ou chuva fraca isolada no período da madrugada, menor que 5 mm/h. Durante o dia, a previsão é de nebulosidade variada, com ventos fracos a moderados. As temperaturas voltam a subir, com máxima prevista de 32ºC e mínima de 18ºC. A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca com início às 6h de amanhã e fim às 9h do sábado. A previsão da altura das ondas é 2,5 a 3 metros.

Na sexta-feira (17), o tempo fica estável no Rio, com redução de nebulosidade e sem previsão de chuva. O dia será de ventos predominantemente moderados e a umidade relativa do ar pode apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde, em alguns pontos da cidade. As temperaturas continuam altas, com termômetros podendo registras máxima de 35ºC e mínima de 20ºC.

O sábado (18) será de nebulosidade variada, com céu parcialmente nublado e ventos moderados a fortes (até 76 km/h). Não há previsão de chuva e o calor vai continuar, com a máxima podendo chegar a 33ºC e a mínima 18ºC. Por conta da passagem de uma frente fria, volta a chover de forma fraca a isolada, menor que 5 mm/h, no próximo domingo (19). Há previsão de aumento de nebulosidade e os ventos estarão moderados. As temperaturas podem registrar máxima de 30ºC e mínima de 18ºC.