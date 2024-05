Evento vai acontecer na Praça da Cinelândia, no Centro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia/Foto de Arquivo

Evento vai acontecer na Praça da Cinelândia, no CentroReginaldo Pimenta/Agência O Dia/Foto de Arquivo

Publicado 15/05/2024 10:47

Rio - Em comemoração ao mês do Dia da Mães, um evento na Praça da Cinelândia, no Centro da Cidade, vai homenagear mulheres que, além de cuidar dos filhos, são ativistas. O “Potência, é a MÃE! Mães potentes potencializam suas crias”, acontecerá nesta quinta-feira (16), das 12h às 22h, em frente à Câmara de Vereadores do Rio.



A programação conta com feira de mães empreendedoras, rodas de conversa, exposição de fotos, música e um momento de solenidade, onde serão entregues medalhas e moções a projetos e personalidades envolvidos em causas sociais e políticas.

'Potência, é a MÃE! Mães potentes potencializam suas crias' vai homenagear ativistas Divulgação

Dentre as homenageadas estão o “Samba das Rosalinas”, espaço acolhedor para mulheres mães e suas crias, Dona Leninha, coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado (MNU) e artistas como MC Zuleide e Tabatha Aquino.



“Nossa proposta é fazermos uma grande comemoração às mulheres mães potentes da cidade que nos inspiram e que possuem um fazer social e político voltado para o bem viver da nossa sociedade. Para isso nesta solenidade vamos homenageá-las com a entrega de medalhas para enaltecer cada uma que contribui para uma cidade justa e digna para todos desde o começo da vida”, explica a vereadora Thais Ferreira (Psol).



O evento vai contar ainda com um espaço para as crianças.