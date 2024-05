Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) tentam identificar envolvidos em arrastão na Rua 24 de Maio - Reprodução/Rede sociais

Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) tentam identificar envolvidos em arrastão na Rua 24 de MaioReprodução/Rede sociais

Publicado 15/05/2024 13:40 | Atualizado 15/05/2024 15:57

Rio - A Polícia Civil prendeu quatro criminosos envolvidos em um arrastão ocorrido no domingo passado (12), na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo, Zona Norte. De acordo com a corporação, Eduardo Marques, Jhony Sabino, Márcio Jorge e Matheus Cassimiro integram uma quadrilha especializada em roubos de veículos na região. As prisões aconteceram na noite de terça-feira (14).

O grupo foi localizado após trabalho do setor de inteligência das delegacias da região, que acompanhavam a movimentação dos bandidos. Um cerco foi montado e o bando foi surpreendido quando transitava pela Linha Amarela, entre os complexo da Penha e do Lins.

Com os criminosos, os agentes apreenderam diversas munições, um simulacro de arma de fogo, cinco celulares, máquina de cartão, touca ninja, cinto de guarnição, coldre e um veículo.

Segundo as investigações, a associação criminosa integrada pelos presos é responsável por uma série de roubos de veículos que vem acontecendo em bairros, como Méier, Engenho de Dentro, Abolição, Madureira, Vila da Penha, Tijuca, Inhaúma e Vila Valqueire.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança de carro flagra criminosos armados fazendo arrastão na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo, na noite de domingo (12).#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/RWHcA0mv58 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 13, 2024

O crime do domingo, no Engenho Novo, foi flagrado pela câmera de segurança instalada em um dos veículos abordados pelos criminosos. Nas imagens, é possível ver os bandidos abordando motoristas, roubando pertences e levando pelo menos dois carros.

Um quinto suspeito, que teria deficiência e foi flagrado na filmagem do arrastão no Engenho Novo, conseguiu fugir do cerco e segue sendo procurado. O criminoso é identificado como Peterson de Paula, conhecido como 'Perneta'.

A ação foi coordenada por agentes da 23ª DP (Méier), 24ª DP (Piedade), 25ª DP (Engenho Novo), 26ª DP (Todos os Santos) e da 44ª DP (Inhaúma), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).