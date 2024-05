Motoristas são vítimas de arrastão na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Motoristas são vítimas de arrastão na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio

Publicado 13/05/2024 19:33 | Atualizado 14/05/2024 14:23

Rio - Criminosos armados fizeram um arrastão na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, por volta das 18h de domingo (12). Um vídeo gravado pela câmera de segurança de um carro flagrou o exato momento em que três bandidos armados renderam os motoristas e os obrigaram a entregar pertences de valor, como celular e aliança. Nas imagens é possível ver também um dos criminosos pulando apenas com uma das pernas durante a abordagem.

Aos gritos, os bandidos apontaram armas para os motoristas e deram ordens como: "sai do carro", "dá o celular" e "tira a aliança". Pelo menos menos quatro motoristas foram vítimas do arrastão.

Veja o vídeo:

De acordo com o comando do 3º BPM (Méier), a unidade não foi acionada para esse arrastão. Posteriormente, assim que tomou conhecimento do fato, o comando direcionou equipes ao local e à delegacia da área para colher dados sobre o ocorrido.

As investigações sobre o ocorrido estão em andamento na 25ª DP (Engenho Novo), que já identificou um suspeito do crime. Os agentes tentam, agora, identificar, localizar e responsabilizar criminalmente os outros envolvidos no arrastão.

Outros casos de violência

Em janeiro deste ano, um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi baleado em uma tentativa de assalto na Rua 24 de Maio. Marcos Mendes de Melo, de 51 anos, foi atingido no rosto por volta das 18h, quando estava de folga. De acordo com a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de roubo, encontraram o veículo em que o agente estava batido e os criminosos já haviam fugido.

Em junho do ano passado, moradores já reclamavam da constante insegurança devido aos inúmeros assaltos praticados na região. De acordo com moradores, os casos são registrados principalmente na Rua Condessa Belmonte e proximidades.

PM diz que reforçou o policiamento na região

O comando do 3º BPM (Méier) afirmou que vem intensificando o policiamento ostensivo na área, assim como as rondas com viaturas e as abordagens a veículos e transeuntes. "Nesse contexto, além do efetivo ordinário, o batalhão também emprega policiais militares através do Regime Adicional de Serviço (RAS). O comando do 3° BPM também trabalha em parceria com as delegacias da região do Grande Méier para identificar e prender os responsáveis por crimes nesse sentido", informou por meio de nota, nesta segunda-feira (13).



A Corporação ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da Central ou App 190.