PMs apreenderam arma, granada e drogas - Reprodução/Twitter

Publicado 14/05/2024 13:04 | Atualizado 14/05/2024 14:19

Rio - Uma troca de tiros entre traficantes e PMs terminou com dois suspeitos mortos, no fim da noite desta segunda-feira (14), no Morro do Jordão, no Tanque, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, a dupla teria entrado em confronto com os policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) durante patrulhamento na região.

Eles foram atingidos e chegaram a ser socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, mas não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla, os policiais apreenderam uma pistola, uma granada, 375 trouxas de maconha, 75 pinos de cocaína e 70 pedras de crack. O material foi levado para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.