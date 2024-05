Publicado 15/05/2024 00:00

Enquanto Lula critica publicamente busca por déficit zero, Alckmin volta a defender meta. Falta de conexão entre discursos gera incertezas no mercado e abala credibilidade do governo, que deveria expor com clareza rumos da política econômica brasileira.

Milei faz dever de casa e começa a colher frutos. FMI afirma que Argentina avança mais rápido do que previsto e anuncia novo crédito de R$ 4,2 bi para o país. Fundo destacou primeiro superávit fiscal trimestral em 16 anos e rápida queda da inflação.