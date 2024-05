Suspeitos comercializavam linha chilena e fogos de artifício - Reprodução

Suspeitos comercializavam linha chilena e fogos de artifícioReprodução

Publicado 14/05/2024 20:48 | Atualizado 14/05/2024 21:37

Rio - Alessandro Celio de Oliveira Lima Cípria e Jonathan Ferreira Diogo, suspeitos de comercializar linhas chilenas no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram presos na manhã desta terça-feira (14). A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) segue investigando o caso para localizar os responsáveis pelo fornecimento dos materiais e pede que informações sejam repassadas ao Disque Denúncia.

Agentes da especializada estiveram na Rua Silvino Azevedo para averiguar uma denúncia de fabricação e venda de linha chilena em um estabelecimento. No local, os policiais encontraram o material já pronto para comercialização, mas a investigação aponta que os produtos não foram fabricados na loja.

De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis pelo estabelecimento não apresentaram licença ambiental. Além das linhas chilenas, as equipes apreenderam caixas fechadas com fogos de artifício. A instituição pede que informações sobre o fornecedor dos materiais sejam repassadas ao Disque Denúncia por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

A Polícia Civil ressalta que não é preciso se identificar e o anonimato é garantido.