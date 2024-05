Publicado 14/05/2024 20:07 | Atualizado 14/05/2024 20:18

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (14), o projeto de lei de autoria da deputada Marina do MST que permite às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ingressar e permanecer em qualquer local portando alimentos para consumo próprio e utensílios e objetos de uso pessoal. Agora, o governador Claudio Castro tem até 15 dias para sancionar a lei.

Devido à rigidez comportamental e às restrições relacionadas à alimentação frequentes em pessoas com Transtorno do Espectro Autista, é comum que seja um desafio aceitar alimentos quando não oferecidos em utensílios com os quais estão habituadas, como um talher, prato ou recipiente específico.

"Uma outra questão relevante é a seletividade alimentar decorrente das alterações sensoriais, que impede a pessoa de comer ou beber alimentos comumente disponíveis em shopping centers, cinemas e outros locais de diversão, além de eventuais alergias e intolerâncias alimentares que podem ocorrer", explicou a deputada Marina do MST