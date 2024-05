Bráulio Rosa, 35 anos, era considerado desaparecido desde o dia 4 de maio - Arquivo Pessoal

Bráulio Rosa, 35 anos, era considerado desaparecido desde o dia 4 de maioArquivo Pessoal

Publicado 14/05/2024 18:52

Rio - O turista mineiro Bráulio Alex Rosa, de 35 anos, considerado desaparecido há nove dias depois de vir ao Rio com o objetivo de assistir ao show da Madonna , foi encontrado na tarde desta terça-feira (14), no Santo Cristo, na Zona Portuário do Rio. A informação foi confirmada pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investigava o caso.

O último contato de Bráulio com a família foi no dia 4 desse mês, data da apresentação da Rainha do Pop em Copacabana, na Zona Sul. Bráulio avisou aos familiares quando chegou na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária. Morador da cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, o analista de compras veio ao Rio para ver o show da Madonna.

Antes de partir de sua cidade, o homem informou à família que havia feito uma reserva em um hostel, em Copacabana. Contudo, após ser procurada, a unidade hoteleira informou não haver registros de hóspedes em nome do analista de compras. De acordo com familiares, Bráulio tem diagnóstico de transtorno bipolar e faz uso de remédios controlados. Portanto, a hipótese de ele ter sofrido um surto não foi descartada.

Após mais de uma semana de buscas, uma prima o encontrou na frente do Hospital do Câncer II, unidade do Instituto Nacional de Câncer (Inca), na tarde desta terça. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Ao DIA, a publicitária Tainá Cavalcanti, de 34 anos, prima de Bráulio, contou que ele foi encontrado alterado e que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para levá-lo até uma unidade de saúde.

"A última informação que eu tenho é que ele já estava no Samu e minha mãe estava aguardando pra saber pra onde ele iria. Passada toda a adrenalina, estamos muito felizes! Minha mãe está acompanhando tudo de perto. Ela, além de tudo, é psicóloga, então está tratando tudo com muito cuidado", comentou.