Publicado 15/05/2024 00:00

Na Manchete, Treze PMs são presos acusados de corrupção

Em Rio, Roubo de cabos do Metrô afeta 16 estações da Linha 2 e causa um caos no transporte no Rio

Estado abre inscrições para migração voluntária de jornada de trabalho de professores

Em Brasil, Sobe para 149 o número de mortos na tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul

No D, Ana Hickmann volta às passarelas

No Ataque, Flamengo recebe o Bolívar no Maracanã, às 21h30, pela Libertadores