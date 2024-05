Pista molhada na Rua Jardim Botânico, na altura do Jockey Club Brasileiro - Reprodução / COR

Publicado 14/05/2024 21:28

Rio - A chuva voltou a aparecer na cidade do Rio após 18 dias de tempo estável. De acordo com o Centro de Operações da capital (COR), os registros foram feitos nas zonas Sul e Oeste.

Até o momento, o bairro mais afetado é o Jardim Botâncio, na Zona Sul, onde a chuva caiu de forma moderada, com acumulado de 1,8 mm entre 20h30 e 20h45 e de 12 mm durante todo o dia. As outras regiões foram atingidas apenas por uma garoa. São elas: Alto da Boa Vista, Cidade de Deus, Laranjeiras, Jacarepaguá/Tanque, Recreio dos Bandeirantes, Riocentro, Santa Cruz, Grota Funda, Campo Grande e Estrada Grajaú-Jacarepaguá.

A previsão indica que, por conta do transporte de umidade do oceano para o continente, o tempo continuará instável na cidade até quinta-feira, com risco de chuva fraca e isolada. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca entre das 6h de quinta (16) às 9h de sábado (18), com previsão de ondas de 2,5 a 3 metros.