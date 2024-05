Bráulio Rosa, 35 anos, está desaparecido desde o dia 4 de maio, após sair de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro - Arquivo Pessoal

Familiares e amigos buscam, há 9 dias, pelo paradeiro do analista de compras Bráulio Alex Rosa, de 35 anos, que desapareceu após sair de sua cidade, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro, para assistir ao show da cantora Madonna. Braúlio teria feito o último contato com a família, no último dia 4, alegando ter chegado à Rodoviária Novo Rio, no bairro Santo Cristo, na Região Portuária.

Antes de partir para o Rio de Janeiro, Braúlio informou à família que havia feito uma reserva em um hostel, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Contudo, após ser procurada, a unidade hoteleira informou não haver registros de hóspedes em nome do analista de compras. De acordo com familiares, Bráulio tem diagnóstico de transtorno bipolar e faz uso de remédios controlados. Portanto, a hipótese de ele ter sofrido um surto não foi descartada. O caso foi registrado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), no Jacaré, Zona Norte do Rio.

'Estamos todos aflitos com a falta de informações'

“Nossa preocupação é ele ter sofrido um surto e estar caminhando a ermo pelo Rio de Janeiro. Já fizemos buscas em hospitais, clínicas psiquiátricas, rodoviárias, praças e ruas da cidade, mas ainda não o encontramos. Fazemos um apelo às pessoas que, por acaso, reconhecerem o Bráulio, por favor, entrarem em contato com a polícia ou as instituições competentes. Ele tem familiares em Minas e no Rio. Estamos todos aflitos com a falta de informações”, disse a prima, a publicitária Tainá Cavalcanti, de 34 anos, que mora na Zona Oeste do Rio, e está ajudando nas buscas. .

Resgate do Corpo de Bombeiros e entrada em hospital

A polícia investiga a veracidade de uma denúncia que pode ajudar localizar o analista de compras. De acordo com a família, um homem, com as mesmas características do Bráulio, teria sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros, ao cair em um canal, no Rio Maracanã, na Grande Tijuca, no último dia 9. O homem teria sido encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ficou das 8h às 12h, mas foi liberado após receber alta médica.

Informações- Quem tiver informações sobre Bráulio Rosa pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177) ou com a DDPA ( 2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344).Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.