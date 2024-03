Aposentada Vera Maria de Souza Gomes, de 64 anos, foi encontrada morta, em um local de mata, próximo de casa, no Fonseca, em Niterói - Arquivo Pessoal

Publicado 25/03/2024 16:54 | Atualizado 25/03/2024 21:04

Após 15 dias de buscas e angústia da família, a polícia localizou, nesta segunda-feira (25), o corpo da aposentada Vera Maria de Souza Gomes, de 64 anos, em um local de mata, a poucos metros da residência, no bairro Chic, em Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Um homem, suspeito, foi detido na operação. Vera havia desaparecido, na manhã do último dia 10, quando seguia para o apartamento de uma ex-patroa, no Ingá, na Zona Sul de Niterói, onde trabalhava como diarista. No entanto, ela não chegou ao destino, fato confirmado por uma das testemunhas.

Após analisarem imagens de câmeras de um condomínio vizinho, agentes do Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), em Niterói, com apoio do Grupo de Investigação Complementar (GIC), confirmaram que Vera havia saído do prédio onde morava, no bairro Chic, mas, descartaram a hipótese de a aposentada ter embarcado em transporte público ou de aplicativo. Os agentes, então, se concentraram no percurso, cercado por uma extensa mata, onde a aposentada costumava seguir a pé até à Avenida Alameda São Boaventura.

O corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em uma operação que contou com cães farejadores e apoio da Polícia Militar, e, a seguir, levado para o Instituto de Medicina Legal, no Barreto, onde passará por exames periciais. Encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNITSGI), o suspeito prestará depoimentos. As circunstâncias da morte da aposentada estão sendo apuradas pelos agentes.

Família está chocada e intrigada com o caso

A notícia da morte da aposentada Vera Gomes deixou familiares chocados e intrigados, pois, segundo eles, muitas questões ficaram em aberto. Eles relataram que, segundo o resultado dos primeiros exames periciais, não foram constatadas marcas de agressões físicas ou violência sexual, indicando a possibilidade de uma morte natural. A família, no entanto, desconhecia qualquer problemas de saúde da aposentada e considera estranha a hipótese de o corpo ter ficado, por 15 dias, a poucos metros da casa dela, sem exalar cheiro ou não ser descoberto por ninguém, já que a mata fica às margens de uma rua movimentada. Consternados, eles, no entanto, preferem aguardar o fim das investigações para se pronunciarem sobre o caso.

Após passar por exames periciais, o corpo da aposentada Vera Gomes será transladado para Campos, no Norte Fluminense, e enterrado no jasigo da família no Cemitério São João Batista, no interior da cidade. O dia e horário do sepultamento ainda não foram divulgados.

Aposentada caminhava por cerca de 1 km, levava aproximadamnte 15 minutos, até a condução

De acordo com a família, a aposentada costumava caminhar do prédio onde mora até a Avenida Alamenda São Boaventura, onde embarcava em um transporte público para trabalhar. O percurso, de aproximadamente 1 km, levava em torno de 15 minutos de duração. O porteiro contou à família que Vera saiu do prédio por volta das 5h40 e não demonstrava problema de saúde tampouco mudança de comportamento. O sumiço foi comunicado pelo marido da aposentada, o corretor de imóveis Dinei Fernandes Baranca, de 63 anos.