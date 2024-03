Após 6 dias buscas, o fisioterapeuta Raphael Balieiro foi localizado, na manhã desta quinta-feira, por Guardas Municipais, na Praça Tiradentes, na Região Central do Rio - Disque-Denúncia

Publicado 07/03/2024 20:59 | Atualizado 07/03/2024 22:25

Após 6 dias de buscas, o fisioterapeuta Raphael Primo Balieiro Diniz Menandro, de 36 anos, foi localizado, na manhã desta quinta-feira, por Guardas Municipais, na Praça Tiradentes, Região Central do Rio. Raphael havia desaparecido, na última sexta-feira, após sair de casa, em Resende, no Sul Fluminense, em direção à Região da Pavuna, na Zona Norte da cidade. O carro dele, um Gol preto, foi encontrado, na terça-feira passada, na Barra da Tijuca.

De acordo com testemunhas, Raphael estava, aparentemente, desorientado, mas, com auxílio dos guardas municipais, conseguiu fazer contato com um parente e comunicou sua localização. O fisioterapeuta teria dado entrada no Centro de Emergência Regional (CER), do Hospital Municipal Souza Aguiar, no último domingo, mas, como estava sem documentos, teria sido atendido e liberado após receber alta médica.

Quando saiu de casa, Raphael vestia bermuda branca e blusa cinza escura. Conforme familiares, um amigo contou que o fisioterapeuta o havia chamado para acompanhá-lo até o Rio, mas, por conta de outros compromissos, não pode vir. À polícia, familiares relataram que Raphael faz uso de medicamentos controlados para tratar uma depressão

‘Meu sobrinho foi encontrado com vida. Sem palavras’

As buscas ao fisioterapeuta mobilizaram uma rede de apoio formado por amigos, familiares, entidades civis e públicas. A ação foi elogiada pela família, que agradeceu a ajuda. “Agradeço a todos que participaram dessas buscas. Meu sobrinho foi encontrado com vida. Obrigado a todos por divulgarem para que esse momento chegasse. Sem palavras”, escreveu um tio do fisioterapeuta, em postagem nas redes sociais. O caso estava sendo investigado por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), no Rio.