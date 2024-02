Localizado na Lapa, região central do Rio, Vitor Hugo reencontrou a família no fim da tarde do último sábado. Ele apresentava escoriações no corpo e bolhas no pé - Arquivo Pessoal

Publicado 11/02/2024 16:24

Após 4 dias de buscas, o jovem Vitor Hugo Abdon, de 21 anos, foi localizado, na tarde do último sábado, quando caminhava, ainda desorientado, pelas ruas da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi reconhecido por uma pessoa, conhecida da família, que participava de um bloco de carnaval. Vitor, que sofre da Síndrome de Asperger, um dos perfis do espectro de autismo, havia desaparecido após sair de uma escola profissionalizante, na tarde da terça-feira passada, no Centro.

De acordo com familiares, quando encontrado, Vitor estava sem camisa e descalço. A mochila, o par de tênis e o aparelho celular do jovem teriam sido furtados durante o período que perambulou pelas ruas da cidade. O reencontro com a família ocorreu no fim da tarde de sábado. Vitor apresentava pequenas escoriações no corpo e bolhas no pé. Ele foi encaminhado a um hospital particular, em Niterói, para realização de exames clínicos, e liberado a seguir.

‘Alívio e gratidão’

“Queremos agradecer a todas as pessoas que ajudaram nas buscas ao meu filho Vitor Hugo. Foram 4 dias de buscas intensas. Reitero que, apesar de todos os cuidados e prevenção, em muitos casos as coisas fogem do nosso controle e temos que contar com apoio de todos. Alívio e gratidão resumem esse caso”, ressaltou o pai, o psicólogo Gerson Abdon, de 59 anos.

Investigação – O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu), em Niterói, cidade na Região Metropolitana do Rio, onde reside parte da família do jovem. Além da polícia, a rede de apoio mobilizada para ajudar nas buscas contou com a efetiva participação da equipe do Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que prestou apoio nas ações sociais e resguardo das garantias de direitos.

O que é síndrome de Asperger

De acordo com especialistas, síndrome de asperger é um transtorno neurobiológico enquadrado dentro da categoria Transtornos do Neurodesenvolvimento, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). A síndrome afeta a forma como as pessoas percebem o mundo e interagem com outras pessoas. Trata-se de um dos perfis ou espectro de autismo, o chamado Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pessoas com Asperger vêem, ouvem e sentem o mundo de forma diferente de outras pessoas. Se você tem síndrome de Asperger, você tem um quadro para a vida – não é uma doença e, portanto, não pode ser “curada”. Muitas vezes, as pessoas sentem que a Síndrome de Asperger é um traço fundamental da sua identidade.