Ação busca orientar pais e responsáveis o uso de pulseiras contendo informações para identificação de crianças e adolescentes durante os dias de festas em diversas regiões do Rio - FIA

Ação busca orientar pais e responsáveis o uso de pulseiras contendo informações para identificação de crianças e adolescentes durante os dias de festas em diversas regiões do Rio FIA

Publicado 05/02/2024 15:23

Durante o período de festas de Carnaval, é preciso redobrar a atenção com o desaparecimento de crianças e adolescentes. Por isso, o Governo do Estado, por meio da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), vai atuar com o Programa SOS Crianças Desaparecidas, promovendo diversas ações com o objetivo de prevenir e informar sobre o tema.

Entre os dias 05 e 18 de fevereiro, acontecerá uma campanha em parceria com o Rio Ônibus e com a OnBus, para exibição de vídeo em ônibus e terminais da Região Metropolitana do Rio, com dicas preventivas para evitar novos casos de desaparecimento.

Já na próxima quinta (08/02), na Rodoviária do Rio, acontece uma nova ação para reforçar a importância de medidas preventivas. Para isso, assistentes Sociais, psicólogos e outros técnicos do programa SOS Crianças Desaparecidas atuarão no segundo piso do terminal das 9h às 16h, orientando os responsáveis a respeito do tema. Além disso, haverá distribuirão de pulseiras de identificação e folders com outras dicas e informações sobre o programa.

Para o público do Sambódromo, agentes do Programa SOS Crianças Desaparecidas em parceria com a equipe do Juizado da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, promoverão a distribuição de pulseiras de identificação, além de fornecer informações aos foliões sobre os direitos da criança e do adolescente. Os profissionais da FIA-RJ estarão a postos para tirar dúvidas dos responsáveis e garantir a segurança dos pequenos durante e depois do Carnaval.

-As parcerias são fundamentais para a mobilização da sociedade e para a localização de crianças e adolescentes desaparecidos. O grande objetivo do SOS Crianças Desaparecidas é reduzir, ao máximo, o número de casos ao ponto de atuar prioritariamente em ações de prevenção. Esperamos alcançar expressiva divulgação das fotos de desaparecidos por meio destas parcerias de sucesso - comenta o gerente do programa, Luiz Henrique Oliveira.

Entidade registra mais de 4 mil casos em 28 anos

O banco de dados do Programa SOS Crianças Desaparecidas, existente há 28 anos, já registrou 4.425 casos. Até o momento, 3.789 foram localizados, o que representa um sucesso de mais de 86%. Desde o ano passado, foram realizadas 182 localizações.

Tão importante quanto a prevenção, é saber como proceder em um possível caso. A Lei n° 11.259/2005 (Lei da Busca Imediata) diz que a investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes será realizada imediatamente após a notificação dos órgãos competentes. Caso uma criança desapareça, a orientação é não esperar para ir até a delegacia mais próxima da residência e registrar um boletim de ocorrência. Não é necessário esperar 24 horas.

Papel da FIA-RJ e do Programa SOS Crianças Desaparecidas

A FIA-RJ é uma vinculada da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que oferece apoio às famílias na elaboração e divulgação de vídeos e cartazes das crianças desaparecidas; divulgação com a grande rede de parceiros na mídia e nas redes sociais, além do atendimento psicossocial. Após a localização, o apoio é continuado por meio do atendimento psicossocial e encaminhamentos necessários para as outras políticas públicas.