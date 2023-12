Regina Célia Pinto, 58 anos, desapareceu há 1 ano e 40 dias, após sair de casa para ir ao médico, no bairro Olavo Bilac, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Publicado 30/12/2023 14:05

Familiares ainda têm esperança de localizar a dona de casa Regina Célia Felisberto Pinto, de 58 anos, que desapareceu, há cerca de 1 ano e 40 dias, após sair da residência para ir a uma consulta médica de rotina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela estava sem aparelho celular, carregava apenas alguns documentos e uma pequena quantia em dinheiro.

Segundo familiares, Regina é solteira e morava com uma irmã, no bairro Olavo Bilac. Na manhã do dia 22 de novembro de 2022, saiu de casa dizendo que iria ao psiquiatra, mas nunca retornou. Ela estava fazendo tratamento médico após diagnóstico de esquizofrenia, Desde então, familiares e amigos realizam buscas em regiões da Baixada Fluminense e na Capital.

De acordo com a irmã, a assistente social Maria Eugênia Felisberto Pinto, 56 anos, Regina estava medicada e mantinha, normalmente, as rotinas da casa, os compromissos referentes ao tratamento médico, bem como o recebimento de seus benefícios sociais. A hipótese de ela ter sofrido um surto não foi descartada. A família, contudo, registrou o sumiço na polícia e aguarda novas informações sobre o caso. As circunstâncias e motivação do sumiço do jovem estão sendo investigadas pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

‘É desesperador, mas temos que manter a esperança de encontrá-la’

Alguns meses após o sumiço, Regina teria sido vista na região de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Familiares foram ao local, mas não conseguiram localizá-la. “ É desesperador, mas temos que manter a esperança de encontrá-la. Apesar do diagnóstico de esquizofrenia, minha irmã agia com normalidade, mantinha as relações sociais e não aparentava estar com problemas. Ela pode ter sido acometida de um surto e estar caminhando sem destino. Contamos com ajuda das pessoas”, disse, em forma de apelo, a assistente social Maria Eugênia Pinto.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro de Regina Célia Pinto pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177) ou com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros-DDPA (2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.



Sumiços de pessoas com distúrbios psiquiátricos correspondem a 12% dos registros

De acordo com o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 12% dos sumiços no estado correspondem a pessoas com distúrbios psiquiátricos. De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 5.284 desaparecimentos no Estado do Rio, conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).