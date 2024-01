Universitário Hernane Souza da Silva, de 30 anos, desapareceu, há 21 dias, após sair de casa, em Curicica, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Universitário Hernane Souza da Silva, de 30 anos, desapareceu, há 21 dias, após sair de casa, em Curicica, na Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 29/01/2024 12:33

Familiares e amigos buscam, há 21 dias, pelo paradeiro do universitário Hernane Souza da Silva, de 30 anos, que desapareceu após sair de casa, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a família, o estudante de Direito levou uma bolsa preta com documentos e uma mala verde, com rodinhas, onde carrega diversos livros acadêmicos. Hernane não portava aparelho celular.

Conforme familiares, o universitário havia trancado a matrícula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), após uma suposta crise de ansiedade. Eles, portanto, não descartam a possibilidade de Hernane ter sofrido um surto psicótico antes de deixar a residência. Há alguns anos, o universitário vem apresentando mudanças de comportamentos, mas não faz uso de medicamentos e recusa se submeter a tratamentos de saúde.

Há três anos, Hernane teria abandonado um estágio em um renomado escritório de advocacia no Rio de Janeiro para ingressar em um serviço público, mas, de acordo com a família, por conta das crises de ansiedade e síndrome de pânico, passou a ficar recluso e buscar serviços de entrega a domicílio para seu sustento. Familiares disseram que o universitário deixou cabelo e barba crescerem.

‘Não consigo dormir por conta das buscas ao meu filho’

Desde a tarde do último dia 8 que a manicure Luciana da Silva, de 47 anos, não consegue dormir tranquila e necessita de remédios para descansar, por conta das buscas ao filho. Mãe de outros dois filhos, ela relata que Hernane nunca havia desaparecido, não faz uso de drogas, tampouco é uma pessoa agressiva. “Apesar dos problemas de saúde, meu filho é inteligente, gentil e educado. Ele não tem características de andarilho ou de ficar nas ruas. Nossa esperança é de ele estar em algum abrigo. Está difícil, não consigo dormir por conta das buscas ao meu filho”, disse, emocionada, a manicure, que, com ajuda de amigos, faz buscas em ruas, hospitais e abrigos.

Investigações- O caso foi registrado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Informações sobre o paradeiro do universitário Hernane Souza da Silva podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), que já produziu cartaz para divulgar o sumiço, ou à DDPA( 2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344).