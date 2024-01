De acordo com familiares, universitária Ana Carolina Góes, de 20 anos, que estava sumida há 2 dias, teria sido localizada pela polícia após falar com um dos agentes e deixou de ser considerada desaparecida - Arquivo Pessoal

Publicado 10/01/2024 23:29

Após dois dias buscas, familiares informaram à coluna ‘Desaparecimentos em Pauta’ que a universitária Ana Carolina Góes, de 20 anos, foi localizada por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), no fim da tarde desta quarta-feira, após a estudante fazer contato com os policiais. A localização da universitária e as circunstâncias do sumiço, no entanto, foram mantidas em sigilo.

Ana Carolina havia desaparecido, na manhã da última segunda-feira, ao embarcar em um carro de aplicativo, na frente do seu condomínio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com familiares, Ana Carolina deixou um bilhete informando à mãe que seguiria para Niterói, na Região Metropolitana. Contudo, a demora no retorno e o fato de o aparelho celular da estudante estar desligado levou a família a iniciar as buscas e comunicar o sumiço à polícia.

O caso havia sido registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), mas foi encaminhado à DDPA, que assumiu as investigações e passou a fazer diligências em busca do paradeiro da estudante. As principais pistas do caso eram as imagens do condomínio da universitária que mostraram o modelo, cor e placa do carro do aplicativo.

Ana Carolina é aluna do curso de História, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e, segundo familiares, tinha o costume de seguir para cidade vizinha para estudar, mas nunca havia ficado sem dar retorno ou dormir fora de casa sem avisar. Conforme a família, a estudante não tem problemas de saúde, tampouco faz uso de remédios controlados.

Polícia - Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou, à tarde, que o caso estava sendo investigado pela DDPA. Contudo, até o fim desta edição, ainda não havia publicado nota oficial sobre a localização da estudante, confirmada apenas pela família, que preferiu não dar detalhes sobre o caso. “Ana não retornou para casa, mas a polícia conseguiu falar com ela. Por isso, deixou de ser considerada desaparecida”, relatou um dos familiares.

A matéria segue em atualização