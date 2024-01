Universitária Ana Carolina Góes, de 20 anos, desapareceu, na manhã da última terça-feira, após sair do seu condomínio, na Barra da Tijuca, e embarcar em um carro de aplicativo - Disque-Denúncia

Familiares e amigos buscam pelo paradeiro da universitária Ana Carolina Ferreira Góes, de 20 anos, que desapareceu, na manhã da última segunda-feira, ao sair do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e embarcar em um carro de aplicativo.

De acordo com familiares, Ana Carolina deixou um bilhete informando que seguiria para Niterói, na Região Metropolitana. Contudo, a demora no retorno e o fato de o aparelho celular da estudante estar desligado levou a família a iniciar as buscas e comunicar o sumiço à polícia.

Ana Carolina é aluna do curso de História, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e, segundo familiares, tinha o costume, quando em aula, de seguir para cidade vizinha para estudar, mas nunca havia ficado sem dar retorno ou dormir fora de casa sem avisar. Conforme a família, a estudante não tem problemas de saúde, tampouco faz uso de remédios controlados.

Familiares tiveram acesso às imagens do condomínio e constataram que a universitária embarcou em um veículo modelo Fiat Mobi, na cor preta, por volta das 9h50. Ana Carolina vestia camisa preta, sem manga, com uma listra transversal na cor laranja, calça escura, bota preta, carregava uma mochila colorida, portava documentos e o aparelho celular, que foi desligado. O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

“Ela não tem rede social e nunca dormiu fora de casa”

“Ficamos aflitos, pois a Ana Carolina não tem o costume de sair com amigos e desligar o celular. Para você ter uma ideia, ela não tem rede social e nunca dormiu fora de casa. Não sabemos se ela foi ao encontro de alguém. Pelo que sabemos, a Ana também não está se relacionando com ninguém. Já comunicamos à polícia e vamos continuar nas buscas”, disse, o tio da universitária, Alexandre da Silva Góes, 45 anos.

Informações- O Disque-Denúncia (2253-1177) está divulgando um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro da universitária Ana Carolina Góes. As denúncias também podem ser repassadas à Delegacia de Descobertas de Paradeiros-DDPA(2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344). Todas as informações têm a garantia do total sigilo e anonimato.