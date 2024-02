Estudante Angélica Sant?Anna Nery da Silva, de 16 anos, desapareceu, na manhã da última segunda-feira, após sair de casa, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Estudante Angélica Sant?Anna Nery da Silva, de 16 anos, desapareceu, na manhã da última segunda-feira, após sair de casa, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 06/02/2024 01:09

Familiares e amigos buscam pelo paradeiro da estudante Angélica Sant´Anna Nery da Silva, de 16 anos, que desapareceu, na manhã da última segunda-feira, após sair de casa, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. A adolescente vestia blusa preta estilo regata sem manga, short jeans e tênis cano longo modelo All Star. Ela não portava aparelho celular e estava sem documentos.

De acordo com a família, Angélica saiu da residência, por volta das 10h, sem avisar aos pais e não retornou. Ela passava por tratamento psicológico e fazia uso de remédios controlados. A adolescente jamais desapareceu ou dormiu fora de casa sem dar retorno. A demora levou familiares iniciarem as buscas e acionarem a polícia, que investigará as circunstâncias e motivação do sumiço da estudante.

‘Continuaremos as buscas até encontrar a minha filha’

“Temos conflitos, sim, comuns na faixa etária dela, mas ela nunca havia desaparecido. Quando saiu, pensei ter ido a uma praça próxima de casa, mas a demora exagerada nos preocupou. Desde segunda-feira, o sumiço mobiliza familiares e amigos. Estamos aflitos com a situação, mas continuaremos as buscas até encontrar a minha filha”, disse a funcionária pública Débora Sant´Anna, de 34 anos.

Investigações- O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), mas deverá ser encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Informações sobre o paradeiro da estudante Angélica Sant´Anna podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou ao Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.