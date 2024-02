Portador da Síndrome de Asperger, Vitor Hugo Abdon, de 21 anos, desapareceu, na tarde da última terça-feira, ao deixar um curso profissionalizante, próximo à Praça Olavo Bilac, no centro do Rio. - Arquivo Pessoal

Portador da Síndrome de Asperger, Vitor Hugo Abdon, de 21 anos, desapareceu, na tarde da última terça-feira, ao deixar um curso profissionalizante, próximo à Praça Olavo Bilac, no centro do Rio.Arquivo Pessoal

Publicado 09/02/2024 21:13

Familiares e amigos procuram, há 3 dias, pelo paradeiro do jovem Vitor Hugo Abdon, de 21 anos, que desapareceu, na tarde da última terça-feira, ao deixar um curso profissionalizante, próximo à Praça Olavo Bilac, no centro do Rio. De acordo com familiares, Vitor sofre da síndrome de Asperger, um dos perfis do espectro de autismo.

Vitor foi para escola na companhia do padrasto, que, após deixá-lo no prédio da instituição, saiu para um compromisso em um centro comercial da região e só percebeu a ausência do enteado quando foi buscá-lo. O jovem vestia bermuda preta, camisa azul, tênis preto, carregava uma mochila preta com detalhes em azul e portava aparelho celular, que não atende as ligações.

Na madrugada de quarta-feira, por volta das 3h, familiares receberam uma mensagem, oriunda do aparelho celular do jovem, informando que ele estaria na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. Contudo, a informação não foi confirmada. O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu), em Niterói, cidade onde reside a família do jovem, mas deve ser encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), no Rio.

O pai do jovem, o psicólogo Gerson Abdon, de 59 anos, disse que o filho é uma pessoa dócil, simpático e não transparece os transtornos inerentes ao espectro de autismo. “O Vitor é um jovem que gosta de conversar e, em um primeiro momento, durante o contato com as pessoas, não deixa transparecer o espectro de autismo. Fazemos um apelo às pessoas que o identificarem nas ruas para fazer contato com a polícia”, reitera o psicólogo, que realiza buscas em diversos pontos do Rio e Niterói.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem Vitor Abdon pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177), à DDPA (21) 2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344, ou ao Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.

O que é Síndrome de Asperger

De acordo com especialistas, síndrome de asperger é um transtorno neurobiológico enquadrado dentro da categoria Transtornos do Neurodesenvolvimento, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). A síndrome afeta a forma como as pessoas percebem o mundo e interagem com outras pessoas. Trata-se de um dos perfis ou espectro de autismo, o chamado Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pessoas com Asperger vêem, ouvem e sentem o mundo de forma diferente de outras pessoas. Se você tem síndrome de Asperger, você tem um quadro para a vida – não é uma doença e, portanto, não pode ser “curada”. Muitas vezes, as pessoas sentem que a Síndrome de Asperger é um traço fundamental da sua identidade.