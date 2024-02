Angélica Sant?Anna Nery da Silva, de 16 anos, foi localizada em uma casa no bairro Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Angélica Sant?Anna Nery da Silva, de 16 anos, foi localizada em uma casa no bairro Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 07/02/2024 09:30

Após mais de 24 horas de buscas intensas, familiares localizaram a estudante Angélica Sant´Anna Nery da Silva, de 16 anos, no bairro Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. Segundo a família, a adolescente estaria abrigada em uma casa com outras pessoas, que tiveram os nomes mantidos em sigilo. Ela havia desaparecido na manhã da última segunda-feira, após sair de casa, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio.

A localização da estudante ocorreu após a família receber uma denúncia anônima. A adolescente foi reconhecida depois de o caso ser divulgado na mídia e redes sociais. Conforme familiares, Angélica, ao ser resgatada, foi encaminhada a uma unidade de saúde. Ela passou por exames clínicos e foi liberada a seguir. As circunstâncias e motivações do sumiço serão investigadas pela polícia com apoio do Conselho Tutelar.

Conforme a família, a estudante passa por um tratamento psicológico e faz uso de medicamentos controlados. “Agradecemos a todos que nos ajudaram nas buscas. Foram momentos difíceis, mas minha filha já está em casa. Agora, o momento é de darmos apoio e entendermos o que aconteceu. A informação e divulgação foram fundamentais para esse final feliz. Aprendemos muito e estamos disponíveis a ajudar outras pessoas com a nossa história”, disse a funcionária pública Débora Sant´Anna, de 34 anos, mãe da adolescente.