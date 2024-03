Disque-Denúncia divulgou cartaz, nesta quarta-feira, pedindo informações sobre o paradeiro do fisioterapeuta Raphael Primo Balieiro, de 36 anos, sumido desde a noite da última sexta-feira - Disque-Denúncia

Disque-Denúncia divulgou cartaz, nesta quarta-feira, pedindo informações sobre o paradeiro do fisioterapeuta Raphael Primo Balieiro, de 36 anos, sumido desde a noite da última sexta-feira Disque-Denúncia

Publicado 06/03/2024 17:32 | Atualizado 06/03/2024 17:54

A localização do carro, um Gol, na cor preta, placa KRV9E42, na noite da última terça-feira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, poderá ajudar a polícia a elucidar o desaparecimento do fisioterapeuta Raphael Primo Balieiro Diniz Menandro, de 36 anos. Ele está sumido, desde a noite da sexta-feira passada, após sair de casa, em Resende, no Sul Fluminense, em direção à Pavuna, na Zona Norte da Capital.

De acordo com testemunhas, o fisioterapeuta teria dado entrada na emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, no último domingo. Contudo, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, não foi registrada, na unidade, a entrada de paciente com o nome de Raphael Balieiro. Em relato à polícia, familiares disseram qua imagens de câmeras mostraram o carro do fisioterapeuta passando, no sábado (2), por Barra Mansa, por volta das 10h, e chegando à região da Pavuna, às 12h.

Quando saiu de casa, Raphael vestia bermuda branca e blusa cinza escura. Segundo familiares, um amigo contou que o fisioterapeuta o havia chamado para acompanhá-lo até o Rio, mas, por conta de outros compromissos, não pode vir. Raphael faz uso de medicamentos controlados para tratar uma depressão. O caso foi registrado na 89ª (Resende) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que realiza digiligências para localizar o fisioterapeuta.

O Programa ‘Desaparecidos’ do Disque-Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (06), um cartaz para ajudar nas buscas ao paradeiro do fisioterapeuta Raphael Balieiro. Quem tiver informações pode fazer contato com (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, além do WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa).