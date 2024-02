Estudante Ana Beatriz dos Santos Macedo de Souza, de 12 anos, desapareceu, na noite do último dia 18, após sair de casa, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói - Arquivo Pessoal

Um bilhete de despedida é a única pista da polícia para elucidar o sumiço da estudante Ana Beatriz dos Santos Macedo de Souza, de 12 anos, após sair de casa, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói, na noite do último dia 18. De acordo com familiares, a adolescente teria deixado a residência, sem a permissão dos responsáveis, após um suposto desentendimento.

No bilhete, encontrado pela família, Ana Beatriz escreveu: “Mãe, fui embora. Não me procure.Vai ser melhor assim (sic)”. A estudante está matriculada, no 6º ano, na Escola Estadual Doutor Memória, em Niterói. Ela usava short jeans, ‘cropped’ branco, tênis, e carregava uma mochila, onde levou o uniforme e material escolar. Ana não portava aparelho celular.

A mãe de Ana Beatriz, a cozinheira Verônica dos Santos Conceição, de 33 anos, disse que mantinha uma boa relação com a filha, contudo, como em toda família, havia conflitos. Segundo ela, a adolescente não passava por problemas psicológicos, tampouco fazia uso de medicamentos controlados. As circunstâncias e motivação do sumiço estão sendo investigadas pela polícia.

‘É muito difícil criar uma filha e, de repente, não vê-la ao seu lado’

“Estamos sem dormir. Já realizamos buscas em comunidades e ruas da região. Ela já havia saído de casa outras vezes, mas a encontramos com a ajuda de amigos. Temos conflitos, comuns, por conta de estudos, afazeres domésticos, mas nada grave. É muito difícil criar uma filha e, de repente, não vê-la ao seu lado”, disse a cozinheira Verônica dos Santos, que tem outro filho de 9 anos.

Investigações- O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí), mas será encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), em Niterói. Imagens de câmeras serão analisadas. Além da polícia, a família solicitou apoio do Conselho Tutelar e está sendo acolhida pelo Programa SOS Crianças Desaparecidas da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).

Denúncias - Informações sobre o paradeiro da estudante Ana Beatriz Macedo podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), ao Programa SOS Crianças Desaparecidas ((2286-8337/98596-5296) ou ao SDP/Niterói (2717-2949) Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.