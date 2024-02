José Mateus da Silva, de 23 anos, desapareceu, há 10 dias, após deixar a chácara da família, em Resende, na Região Sul Fluminense - Arquivo Pessoal

Publicado 23/02/2024 19:14 | Atualizado 23/02/2024 21:30

Familiares e amigos buscam, há 10 dias, pelo paradeiro do jovem José Matheus Alves, de 23 anos, que desapareceu após deixar a chácara da família, no distrito de Bulhões, em Resende, na Região Sul Fluminense. Matheus usava calça jeans, camisa verde e sandália. Ele estava sem documentos e não portava aparelho celular.

De acordo com a família, antes de sair da chácara, por volta das 13h, no último dia 13, José Matheus teria se desentendido com um parente. O jovem mora com mãe, a corretora de seguros Edileusa Alves dos Reis, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Após realizarem buscas na região, a família comunicou o caso à polícia, que investiga as circunstâncias e motivação do sumiço.

‘Não consigo dormir sem pensar nele’

“Meu filho passava por um problema emocional. Lá em Resende, pelo que ficamos sabendo, ele teria se desentendido com uma pessoa, saiu da chácara da família e desapareceu. Já fizemos buscas em locais da região Sul Fluminense e até em Campo Grande, no Rio, e não o encontramos. Não consigo dormir sem pensar nele”, disse, a mãe do jovem, que conta com apoio de amigos para continuar as buscas.

Informações- O caso foi registrado na 89ª DP (Resende). Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem José Matheus pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177).