Vera Maria Gomes, 64 anos, desapareceu, no último domingo (10), após sair do prédio, no Fonseca, Zona Norte de Niterói - Arquivo Pessoal

Publicado 14/03/2024 22:33

Agentes do Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP) analisam imagens de câmeras e ouvem testemunhas para elucidar o sumiço da aposentada Vera Maria de Souza Gomes, de 64 anos. Ela teria sido vista, pela última vez, na manhã do domingo passado, por volta das 6h, saindo do prédio onde mora, no bairro Chic, na Região do Fonseca, na Zona Norte de Niterói.

De acordo com o marido, Vera Gomes saiu cedo de casa para fazer um serviço de limpeza, no apartamento de sua ex-patroa, no Ingá, na Zona Sul de Niterói. A demora no retorno, no entanto, levou os familiares a comunicarem o sumiço à polícia e iniciarem as buscas à aposentada, que não responde aos contatos telefônicos nem ao aplicativo de mensagens.

Por volta das 23h do domingo, desesperados pela falta de retorno, familiares seguiram até o apartamento no Ingá, onde foram informados que Vera não esteve na residência, tampouco havia comunicado sua ausência ao trabalho, fato que deixou a ex-patroa preocupada, pois jamais havia ocorrido.

Familiares disseram que Vera não vinha demonstrando mudanças de comportamento ou se queixado de conflitos. A aposentada fazia uso de remédios para controle da pressão arterial e diabetes. Além da mobilização nas redes sociais, a família fez buscas em ruas da região, hospitais e institutos de medicina legais.

“A família está desesperada com a falta de informação. Minha tia é uma pessoa organizada, mantinha a rotina de horários e jamais ficaria fora de casa sem informar o seu paradeiro. O porteiro confirmou tê-la visto saindo do prédio. Ele contou que ela estava tranquila e não demonstrava nenhuma anormalidade. Já encaminhamos todas as informações à polícia, que está analisando as imagens das câmeras. Vamos continuar as buscas até encontrá-la”, disse a corretora de seguros Stefany Magalhães, de 30 anos, sobrinha da aposentada.

Informações- Em apoio à polícia, o Disque-Denúncia (2253-1177) divulgou cartaz, nesta quinta-feira (14), solicitando informações sobre o paradeiro da aposentada Vera Gomes. As denúncias também podem ser repassadas ao Setor de Descobertas de Paradeiros, sediado na Delegacia de Homicídios em Niterói (2717-2949). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.