Altamir Luiz, de 49 anos, sumiu após sair de casa, na última terça-feira, no bairro Colégio, a Zona Norte do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 19/04/2024 18:40

Familiares e amigos buscam, há 3 dias, pelo paradeiro do aposentado Altamir Luiz Rodrigues Filho, de 49 anos, que desapareceu após sair de casa, no bairro Colégio, na Zona Norte do Rio. Altamir é chamado, carinhosamente, por familiares e vizinhos, de ‘Luizinho’. O aposentado é uma pessoa com deficiência e teria saído de casa, na tarde da última terça-feira, no momento em que a cuidadora foi jogar o lixo residencial em um compartimento de recolhimento público.

De acordo com a família, devido a uma paralisia infantil, Altamir faz uso de muletas para se locomover e toma remédios controlados, pois sofre de transtornos mentais. O aposentado vestia camisa azul clara, short azul com listas cinzas e apenas um dos chinelos. Ele está sem documentos e não portava aparelho celular. “Estamos aflitos, pois ele tem dificuldade de se comunicar e não sabe como retornar para casa. Quem tiver informações, favor fazer contato com as instituições competentes”, disse, a irmã, Lizete Luiza Rodrigues, 52 anos.

Investigações- O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Com apoio de amigos, familiares realizam buscas na região. Informações sobre o paradeiro do aposentado Altamir Rodrigues podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344).