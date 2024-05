Vestido como 'Jesus Cristo', Fábio Guisso, de 41 anos, sumiu há cerca de 2 anos, após sair de casa em Vila Velha (ES) - Arquivo Pessoal

Vestido como 'Jesus Cristo', Fábio Guisso, de 41 anos, sumiu há cerca de 2 anos, após sair de casa em Vila Velha (ES) Arquivo Pessoal

Publicado 01/05/2024 19:46 | Atualizado 01/05/2024 19:58

Familiares e amigos buscam, há cerca de 2 anos, pelo paradeiro do técnico em segurança do trabalho Fábio Pereira Guisso, de 41 anos. Com um cajado e uma bíblia nas mãos, usando roupas feitas de estopas, semelhantes a Jesus Cristo, Fábio resolveu sair de casa, em Vila Velha, no Espírito Santo, em setembro de 2022, para ‘cumprir a missão de pregar o evangelho’, mas nunca mais retornou. Ele não portava aparelho celular, documentos e estaria caminhando à beira de estradas.

De acordo com a família, na ocasião, recém-separado da mulher e pai de um filho de 13 anos, Fábio havia abandonado os estudos de teologia, em um seminário, por discordar dos professores. Ele se mantinha membro de uma igreja evangélica, mas, após a perda do pai, teria sido acometido por um suposto ‘quadro depressivo’ e, com recursos financeiros obtidos de uma rescisão trabalhista, iniciou sua‘peregrinação religiosa’ em direção à cidade do Rio de Janeiro, onde, conforme confidenciou aos familiares, finalizaria sua ‘missão’.

“Meu irmão é estudioso, manso e tranquilo. Acreditamos que a perda do pai teria sido o gatilho para agravar seu estado de saúde. Ele chegou ser acompanhado, informalmente, por uma psicóloga, que diagnosticou um ‘surto religioso’. Não conseguimos um laudo, pois dependia de um tratamento regular. Desde 2022, no entanto, estamos fazendo buscas e mantendo a esperança de encontrá-lo. Devido às vestimentas e trajes semelhantes a Jesus, recebemos diversas informações, mas ainda não conseguimos localizá-lo”, disse a irmã, a bancária Renata Guisso, de 42 anos.

Visto em Macaé, no Norte Fluminense

Segundo denúncias anônimas, Fábio foi visto em Macaé, no Norte-Fluminense, em janeiro deste ano, renovando as esperanças da família, que continua realizando buscas, distribuindo panfletos e divulgando o caso em redes sociais. “Quando recebemos a informação, fizemos um esforço para ir a Macaé, distribuímos panfletos, mas não encontramos o Fábio. Seguimos nas buscas e fazemos um apelo às pessoas para entrar em contato com os órgãos de segurança ao vê-lo”, reiterou Renata.

Informações- O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, em Vila Velha, no Espírito Santo (ES). O Disque-Denúncia (RJ) divulgou cartaz pedindo ajuda para localizar o técnico em segurança do trabalho Fábio Guisso. As denúncias podem ser repassadas ao telefones: (21- 2253-1177), (0300 253 1177) para ligações do interior do Rio; ou mensagens pelo Whatzapp Desaparecidos (21- 98849-6254). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.