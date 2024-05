Suspeito estava escondido na casa de parentes em São Gonçalo - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 14/05/2024 14:21 | Atualizado 14/05/2024 14:35

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (14), suspeito de matar a ex-companheira a tiros em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a polícia, Paulo Roberto de Andrade cometeu o crime em agosto de 2022.



De acordo com as investigações, o suspeito era gerente do tráfico de drogas no Morro do Abacatão e tinha histórico de agredir Raquel Santos Marques. Na ocasião, os dois discutiram e Paulo Roberto atirou contra a jovem.



Ao longo da investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), os agentes descobriram que o suspeito estava escondido na casa de parentes, na mesma região. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por feminicídio.



Paulo Roberto será encaminhado à audiência de custódia e posteriormente ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.