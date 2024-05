Direção do Adão Pereira Nunes divulgou boletim com estado de saúde das vítimas - Arquivo / Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 14/05/2024 12:58

Rio - Helia Alves de Carvalho, de 38 anos, baleada no ombro direito durante um confronto entre facções em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, teve alta na noite desta segunda-feira (13). O boletim foi divulgado pelo Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na manhã desta terça (14).A outra vítima do tiroteio, Guilherme de Sá Pereira, de 23 anos, atingido na coxa direita, precisou passar por uma cirurgia, que foi bem sucedida. De acordo com a direção do hospital, o homem está "lúcido, orientado e estável".