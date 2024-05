Oficiais do Batalhão de Polícia de Choque estão na comunidade do Juramento - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/05/2024 10:08 | Atualizado 14/05/2024 10:42

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta terça-feira (14), operações em comunidades da Zona Norte do Rio e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, as ações têm o objetivo de "reprimir o roubo de veículos e interromper as atividades de criminosos envolvidos em disputas territoriais".

As incursões acontecem nas comunidades da Serrinha, em Madureira, Primavera, em Cavalcanti, Juramento, em Vicente de Carvalho, Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, e Tinta, em Cordovil, todas na Zona Norte, e na comunidade do Vai Quem Quer, em Caxias, na Baixada.



No Juramento, estão oficiais do Batalhão de Polícia de Choque, enquanto as ações nas outras comunidades da Zona Norte estão divididas entre policiais do 9°BPM e do 16° BPM. Já em Duque de Caxias, a operação é realizada por agentes do 15º BPM. Ainda não há informações sobre feridos, presos, e apreensões.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou que 12 escolas estão sem aulas por conta das operações, sendo quatro no Juramento, três na Serrinha, três na Primavera e duas em Quitungo, Guaporé e Tinta. O número de alunos afetados não foi divulgado.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que a Clínica da Família Aloysio Augusto Novis e o Centro Municipal de Saúde Carlos Cruz Lima, localizados na região das comunidades alvos, "mantêm o atendimento à população". Atividades externas, como visitas domiciliares, no entanto, estão suspensas nos territórios.



*Em atualização