Cápsulas de cocaína estavam em intestinos de pessoas que tentaram embarcar em avião para LondresDivulgação

Publicado 14/05/2024 12:52

Rio - As três mulheres que ingeriram cápsulas de cocaína para embarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte, receberam alta hospitalar nesta terça-feira (14). Elas estavam internadas sob custódia para expelir as drogas, após serem flagradas por agentes da Polícia Federal (PF) durante uma fiscalização de rotina, na noite da última sexta-feira (10).

Segundo a PF, o trio foi encaminhado ao presídio de Benfica, na Zona Norte, onde deve passar por uma triagem, e ficará à disposição da Justiça para responder por tráfico transnacional de drogas. O crime pode resultar em até 15 anos de reclusão.No momento do flagrante, as mulheres estavam acompanhadas de mais três homens . Todos os criminosos são brasileiros, sendo quatro naturais do Ceará, um de Minas Gerais e um do Rio, com idades entre 20 e 28 anos. Eles pretendiam embarcar para Londres, na Inglaterra, com cápsulas de cocaína alojadas no intestino.Até a manhã desta terça-feira (14), 688 objetos foram expelidos. Um homem ainda segue internado sob custódia com drogas alojadas no corpo.Os outros dois homens já estão presos.