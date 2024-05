Drogas engolidas foram encontradas durante fiscalização de rotina - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 12/05/2024 18:03

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam em flagrante três mulheres e três homens no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio, por transportarem cápsulas de cocaína no intestino. Os traficantes, com idades entre 20 e 28 anos, pretendiam embarcar em um voo para Londres, capital da Inglaterra.