Roseana Murray, de 73 anos, teve alta no último dia 18 - Reprodução / Instagram

Roseana Murray, de 73 anos, teve alta no último dia 18Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2024 17:27 | Atualizado 12/05/2024 17:29

Rio – Roseana Murray publicou, em suas redes sociais, um texto comemorando o Dia das Mães neste domingo (12). A escritora afirmou que foi procurada por um pedreiro e sua esposa, que escutaram sua história de quando perdeu um dos braços após um ataque de pitbulls no início de abril . O homem, que não tem mais mãe, veio pedir a bênção dela. Uma ilustração com a frase "viver é a valência que nos guia" foi postada junto ao relato.

"Ganhei este desenho do Caó. Ele escreveu meu texto. Hoje, Dia das Mães, um pedreiro e sua esposa me chamaram aqui na porta. Ele disse que acompanhou a minha história pelas Redes e pela Mídia. Veio me dar Feliz Dia das Mães e já que não tem mais mãe veio também me pedir a bênção."

Roseana também afirmou que o pedreiro a cobrou da promessa de escrever um livro. "Esse foi o grande presente de hoje. Um pedreiro desconhecido me escolheu para lhe abençoar como mãe. Feliz Dia das Mães!"

Escritora teve o braço amputado

Em 5 de abril, Roseana sofreu um ataque de três pitbulls enquanto caminhava na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Gravatá, em Saquarema, Região dos Lagos. Ela teve parte do rosto e braços dilacerados e foi levada de helicóptero com urgência para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Segundo os cirurgiões plásticos Leonardo Freitas, Thiago Genn e Tarcísio Encinas, a recuperação da escritora foi surpreendente. "Já recebemos ataques de pitbulls, mas não nessa quantidade. Nesse caso, foram três cachorros, resultando em várias feridas quase que no corpo inteiro e bem violentas. Acredito que o caso dela foi um dos mais graves de mordida de cão que tivemos aqui no hospital", explicou Freitas.